В Ставрополе маршрутка врезалась в дерево, пострадали девять человек

В Ставрополе произошло ДТП с участием маршрутки, в котором пострадали девять человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Как отмечается, водитель маршрутного такси №48 въехал в дерево, пытаясь уйти от столкновения с прохожим. На момент ДТП в общественном транспорте находилось 13 человек.

В результате аварии пострадали пешеход, водитель маршрутки и семь пассажиров. Пострадавшего пешехода госпитализировали, остальным медицинскую помощь оказывают на месте ДТП.