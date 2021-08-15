В Казахстане привились от коронавируса свыше 6 млн человек

В Казахстане число граждан, привившихся первым компонентом вакцины против коронавируса COVID-19, достигло 6 074 583. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Вторым компнонетом на 14 августа привиты 4 700 091 человек.

Больше всего вакцинированных первым компонентом - в Алматы (804 963 человека), Туркестанской (666 481), Алматинской областях (612 360).

По данным Минздрава, с начала пандемии в Казахстане зарегистрированы 687 259 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 206 млн, из них более 4,3 млн человек скончались.