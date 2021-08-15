Ушел из жизни главный муфтий Узбекистана

В воскресенье, 15 августа, от последствий тяжелой болезни скончался председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале управления.

В УМУ также отметили, что Алимов умер в Москве, в одной из клиник которой он лечился от легочного и сосудистого заболеваний.

Напомним, Усмонхон Алимов возглавлял Управление мусульман Узбекистана с 2006 года.