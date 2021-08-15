Государство поддержит ставропольские птицефабрики

Птицеводы Ставропольского края получат государственную поддержку. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"Птицефабрики Ставрополья в четвертом квартале начнут получение субсидий из региональной казны на возмещение части затрат за реализованные объемы куриных пищевых яиц в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". На текущий год в краевом бюджете на эти цели предусмотрено 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Ставрополья Алексея Крисана, сейчас региональное правительство разрабатывает проект постановления "Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат за реализованные объемы куриных пищевых яиц", который определит категории получателей и механизм предоставления субсидий на возмещение части затрат на корма, электроэнергию, зоотехническое и ветеринарное обслуживание, а также другие нужды отрасли.

Напомним, производством пищевых куриных яиц в регионе сейчас занимаются четыре сельхозорганизации, которые в минувшем году произвели 775,7 млн штук яиц.