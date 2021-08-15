Ашраф Гани перестанет быть президентом Афганистана в ближайшие часы - СМИ

В воскресенье, 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

По его данным, "в течение ближайших нескольких часов президент сложит с себя полномочия, и будет сформировано временное правительство", передает ТАСС.

В настоящее время в президентском дворце в Кабуле идут переговоры о мирной передачи власти между делегацией радикального движения "Талибан" (запрещено в России) и центральными властями.