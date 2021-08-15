Президент Казахстан поручил обеспечить безопасность граждан страны в Афганистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для обеспечения безопасности граждан страны и дипломатов, находящихся в Афганистане. Об этом он написал на своей странице в Twitter по итогам совещания с руководителями силовых органов.

"Поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в Исламской Республике Афганистан. Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий", - заявил Токаев.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики радикального движения Талибан (запрещено в России) начали наступление на Кабул.