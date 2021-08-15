Джо Байден пригрозил талибам

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) получат военный ответ, если подвергнут опасности персонал США в Афганистане. Об говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрым и решительным военным ответом США", - сказано в тексте.

Объясняя причину вывода контингента к концу августа, глава Белого дома обратил внимание на то, что встал выбор между уходом из страны или перспективой возобновления боевых действий, передает ТАСС.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. На данный момент вывод американских войск завершен на 95%. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.