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Машина повисла на дереве после ДТП в Шымкенте

Машина повисла на дереве после ДТП в Шымкенте

В Шымкенте столкнулись автомобили Hyundai Starex и Lada Priora. Авария случилась на пересечении проспекта Тауке Хана и улицы Сасбукаева, неподалеку от здания городской прокуратуры.

Согласно предварительным данным, водитель Hyundai Starex двигался по второстепенной дороге и не пропустил на перекрестке Lada Priora. Произошло столкновение, в результате которого Hyundai зажало между деревом и Lada.

Оба водителя отделались царапинами и ушибами, передает "Sputnik Казахстан".

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Вестник Кавказа

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