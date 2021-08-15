Машина повисла на дереве после ДТП в Шымкенте
В Шымкенте столкнулись автомобили Hyundai Starex и Lada Priora. Авария случилась на пересечении проспекта Тауке Хана и улицы Сасбукаева, неподалеку от здания городской прокуратуры.
Согласно предварительным данным, водитель Hyundai Starex двигался по второстепенной дороге и не пропустил на перекрестке Lada Priora. Произошло столкновение, в результате которого Hyundai зажало между деревом и Lada.
Оба водителя отделались царапинами и ушибами, передает "Sputnik Казахстан".
Вестник Кавказа
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