Талибы на пороге Кабула

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) начали наступление на Кабул. Соответствующую информацию подтвердили в министерстве внутренних дел Афганистана.

Талибы окружили афганскую столицу со всех сторон и начали входить в город. На окраинах столице идут перестрелки, передает агентство Reuters.

В свою очередь, телеканал Al Arabiya сообщает, что столкновения между армией и талибами происходят на окраине Кабула, а не внутри города. Центр столицы - "зеленую зону", где находятся посольства иностранных государств, контролируют американские войска. Они же обеспечивают безопасность столичного аэропорта.

На данный момент Кабул остается последним крупным населенным пунктом, который контролируют правительственные силы. По данным местных СМИ, в настоящее время ведутся переговоры между талибами и властями о передаче Кабула.

"Мы хотим избежать жертв среди гражданского населения, но мы не объявляли о прекращении огня. Мы дадим право безопасного проезда каждому, кто захочет покинуть столицу Кабул, мы призываем женщин отправиться в безопасные места в столице", - приводит ТАСС слова официального представителя талибов Забихуллы Муджахида.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики захватили Мазари-Шариф - центр провинции Балх на границе с Узбекистаном и крупнейший город на севере страны. Кроме того, бойцы "Талибана" без сопротивления заняли Джелалабад в восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Они также контролируют все пограничные переходы.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После начала вывода американских войск боевики "Талибан" развернули наступление на правительственные силы. По разным данным, на сегодняшний день под контролем талибов находится до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины административных центров провинций страны.