Наставник "Ахмата" объяснил, почему команда обыграла "Динамо"

Главный тренер грозненского футбольного "Ахмата" Андрей Талалаев подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России против московского "Динамо" (2:1).

"23-го числа исполняется 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова, который основал наш клуб. Поэтому ребята убивались. В каждом эпизоде отдавали все и даже больше. Поздравляю болельщиков, потому что сюда мы вернемся только 26-го числа на домашний матч. Это достойная победа, но "Динамо" - самая играющая команда на сегодняшний день", - поведал наставник.

При этом он подчеркнул, что при счете 2:0 в свою пользу команда пропустила совершенно ненужный гол в начале второго тайма. "Мы пропустили ненужный гол. Я сказал ребятам и потом повторю, что в первые 15 минут после перерыва команда пропускает уже четвёртый гол", - приводит слова Талалаева Чемпионат.com.