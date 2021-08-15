Коронавирус в России диагностировали еще у 21 624 человек

В России за минувшие сутки было выявлено 21 624 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 6 600 836. Справились с болезнью 5 884 316 жителей страны, умерли – 170 499 человек. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 16 426 человек, умерли – 816.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 1954, Санкт-Петербурге – 1668, Московской области – 1359, Нижегородской области – 539, Свердловской области – 526, Ростовской области – 488, Воронежской области – 477, Пермском крае – 474, Красноярском крае – 454, Самарской области – 447. Отмечается, что у 1745 (8,1%) болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа в регионе зарегистрированы 345 новых случаев заражения. В Дагестане выявили 204 случая, в Чечне – 166, в Кабардино-Балкарии – 88, в Северной Осетии – 69, в Ингушетии – 65, в Карачаево-Черкесии – 54.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 201 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.