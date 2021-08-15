США развернут в Афганистане 5 тыс военных

США разместят в Афганистане 5 тыс военных. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном пресс-службой Белого дома.

В нем подчеркивается, что соответствующее решение было принято на основе рекомендаций военных, дипломатов и разведки, передает ТАСС.

"Я санкционировал размещение порядка 5 тыс американских военных для обеспечения безопасного сокращения персонала США и наших союзников, и безопасной эвакуации афганцев, которые помогали нам в период миссии, и тех, кто подвергается риску из-за продвижения "Талибана" (запрещено в России)", - сказано в тексте.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. На данный момент вывод американских войск завершен на 95%. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.