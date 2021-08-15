Воскресенье порадует жителей Москвы температурой выше нормы

В воскресенье, 15 августа, в Москве ожидается до плюс 27 градусов тепла. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице составит плюс 25-27 градусов, в Московской области - плюс 23-28 тепла.

"Сегодня москвичей ждет по-летнему погожий и довольно теплый день с температурным фоном на 5 градусов выше положенной климатической нормы", - поведал ведущий сотрудник "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом он подчеркнул, что только поздним вечером, с приближением холодного атмосферного фронта, на севере, северо-западе и западе пройдут небольшие дожди, передает РИА Новости.