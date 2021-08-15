Путин наградил военных, погибших при тушении пожаров в Турции

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества пятерых военнослужащих, погибших при тушении пожаров в Турции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В документе сказано, что за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турции, награждены подполковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, полковник Евгений Кузнецов, старший лейтенант Николай Омельченко, старший сержант Юрий Чубаров.

Напомним, 14 августа в районе населенного пункта Адана в Турции потерпел крушение самолет-амфибия Бе-200, арендованный Турцией у России для тушения пожаров. В результате погибли пять российских военнослужащих и трое представителей Турции.