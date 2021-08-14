"Ахмат" переиграл "Динамо" в Грозном

В Грозном состоялся матч 4-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и московским "Динамо". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева.

На 35-й минуте счет в матче открыл ударом со штрафного полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин. Спустя всего три минуты грозненцы отправили второй мяч в сетку ворот "Динамо". После удара полузащитника Вячеслава Карапузова мяч угодил в штангу, затем в спину вратаря и залетел в сетку.

На 48-й минуте "Динамо" сократило отставание в счете благодаря точному удару Себастьяна Шиманьски, однако на большее бело-голубых не хватило.

На данный момент "Ахмат" с 6 очками находится на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" располагается на 3-м месте, в активе команды 9 очков.