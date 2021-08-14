Движение по трассе "Новороссийск - Керчь" восстановили в Анапе

В Анапе восстановлено движение в обе стороны по временному участку федеральной трассы А-290, такое сообщение распространила пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

Ранее этот участок трассы "Новороссийск - Керчь" был закрыт из-за подтоплений, напоминает "Интерфакс".

МЧС предупреждает, что на территории Кубани продолжает действовать циклон, в регионе идут дождь и град, ветер усиливается до 25 м/с. До утра 16 августа, когда циклон перестанет действовать, выпадет до 140 мм осадков.

Режим ЧС действует в 14 муниципалитетах края, включая и курортные города черноморского побережья - Анапу, Геленджик, Новороссийск.