Пятилетний мальчик убил трехлетнюю девочку случайным выстрелом в США

Трехлетняя девочка погибла в американском штате Миннесота от рук другого ребенка. О трагедии пишут СМИ.

По данным ABC News, малышка стала жертвой выстрела из огнестрельного оружия, который нечаянно совершил пятилетний мальчик.

Есть ли между детьми родственные связи, пока не известно. Местные правоохранители выясняют, откуда мальчик взял оружие.

Напомним, только в этом году в США из огнестрельного оружия были убиты 968 детей.