Распространение штамма ”дельта” привело к изменению большинства нефтяных прогнозов

13 августа цены на нефть упали, продолжая держаться на пороговом уровне в $70 за баррель. Падение было спровоцировано опасениями по поводу замедления темпов роста экономики и проблем с цепочками поставок в результате закрытия крупного портового терминала в Китае. S&P Global Platts отмечает, что мировой спрос на нефть продолжает расти неравномерно, и быстрое распространение штамма ”дельта” привело к изменению большинства прогнозов спроса на оставшуюся часть 2021 года.

Вспышки в Азии, особенно в Китае, вызывают новые экономические ограничения. В частности, непримиримый подход Китая к COVID-19 привел к закрытию терминала Мэйшань в третьем по загруженности порту мира, Нинбо-Чжоушане. Считается, что это решение нарушит цепочки поставок во всем мире. Нефть марки WTI с отгрузкой в следующем месяце подешевела на 65 центов, до $68,44 за баррель за неделю, в то время как нефть марки Brent с поставкой в следующем месяце торговалась дешевле на 72 цента на уровне $70,59 за баррель. Что касается нефтепродуктов, то сентябрьский бензин RBOB упал на 1,28 цента до $2,2626 за галлон, а сентябрьское дизельное топливо ULSD подешевело на 2,60 цента до $2,0779 за галлон.

”Китай совершенно ясно дал понять, что будет принимать все меры, даже самые экстремальные, чтобы сдержать вспышку, - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынков из OANDA. - Для остального мира это означает большее количество перебоев в поставках в ближайшие месяцы, различные проблемы и более высокие затраты”. Эрлам отметил, что даже небольшой вспышки в Китае достаточно, чтобы снизить нефтяные цены. ”Если строгих мер станет еще больше, поддержка, оказываемая нефти, окажется под значительным давлением”, - добавил он.

S&P Global Platts Analytics 13 августа сообщило, что, если волатильность будет сдержанной, цена на нефть марки Brent с поставкой в следующем месяце будет держаться выше уровня поддержки в $70 за баррель, что является наиболее вероятным сценарием. Трейдеры протестировали поддержку 70-долларового порога, оценивая влияние роста числа случаев заболевания коронавирусом на спрос.

”Очередная волна делает рынок уязвимым для снижения ожиданий и роста волатильности, но на данный момент ключевые уровни поддержки сохранены”, - отмечает Platts Analytics.

Распространение штамма ”дельта” привело к тому, что цена на нефть марки WTI с отгрузкой в следующем месяце упала с почти $74 за баррель, уровня, наблюдавшегося в конце июля, до недавнего минимума примерно в $66 за баррель, но с тех пор цены восстановились на фоне оптимизма в отношении развертывания глобальной вакцинации, которая, в конечном итоге, должна предотвратить экономическую изоляцию.

Международное энергетическое агентство 12 августа присмотрело прогноз роста спроса в 2021 году в сторону понижения до 5,3 млн баррелей в день с 5,4 миллиона баррелей в сутки и снизило оценку спроса во второй половине 2021 года на 600 000 баррелей в сутки до 98,15 млн баррелей в день. Причиной падения спроса в июле на 120 000 баррелей в день МЭА указало очередную волну коронавируса в Китае, Индонезии и других странах Азии.

При этом мировая добыча нефти растет. В то время как основное внимание росту добычи среди членов ОПЕК+ уделяется Саудовской Аравии и другим крупным странам картеля, ожидается, что в ближайшие месяцы Россия также достигнет рекордных максимумов по добыче нефти и конденсата, согласно новому отчету Rystad Energy от 13 августа.

Россия находится на пути к достижению нового максимума по добыче нефти и конденсата в 11,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в день в июле 2022 года, что выше рекордного уровня декабря 2018 года в 11,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в день. Производство вырастет до нового пика в 12,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в день к середине 2023 года за счет добычи ”Роснефти”, прогнозирует Rystad Energy.

По добыче нефти Россия достигнет рекордного уровня в 10,7 млн баррелей в сутки в период с апреля 2020 года по май 2022 года и будет продолжать наращивать добычу до 11,3 млн баррелей в сутки до середины 2023 года, считает Rystad. Затем снижение добычи на старых месторождениях вызовет небольшой спад.

Шторм ”Фред” готов обрушиться на Флориду и окрестности. В ближайшем будущем производители нефти и газа на шельфе Мексиканского залива будут пристально следить за тропическим циклоном ”Фред”, который, как прогнозирует Национальный центр изучения ураганов, перерастет в тропический шторм вечером 13 августа и направится в восточную часть залива и в Майами 14 августа. Затем ”Фред” пройдет рядом с месторождением Shell Аппоматокс, где с 2019 года добывается 175 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это месторождение первое в формации Норфлет, разработкой которой занимается Shell и где в последние годы было сделано немало нефтяных открытый.

Shell заявила 13 августа, что ведет наблюдение за ураганом, но не внесла никаких изменений деятельность персонала морской платформы. К югу от района Алабама-Миссисипи, западного края ”конуса неопределенности” ”Фреда”, находятся две нефтяные платформы компании Occidental Petroleum, Марлин и Хорн-Маунтин. По прогнозам, ”Фред” обрушится на берег Флориды в виде тропического шторма, скорость ветра которого может достигать 117 км/ч.