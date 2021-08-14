Талибы взяли столицу еще одной провинции в Афганистане

Город Мазари-Шариф - административный центр провинции Балх на северо-западе Афганистана - взят членам радикального движения "Талибан" (запрещено в России), такое сообщение опубликовано на странице его официального представителя Забихуллы Муджахида в Twitter.

"Несколько минут назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба <...> и другие органы управления провинции были полностью захвачены", - цитирует его ТАСС.

Телеканал "Аль-Арабия" уточняет, что правительственные войска практически не боролись за Мазари-Шариф, они бросили свои позиции вместе с вооружением и пустились в бегство. Мелкие столкновения все еще идут в окрестностях города.