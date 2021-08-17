National Geographic рекомендует провести в Шеки не меньше трех дней

На северо-западе Азербайджана расположен город Шеки, где множество шумных рынков специй, ремесленных мастерских и старинной архитектуры. Еще недавно путешественник впервые видел Шеки, сидя на верблюде. Сегодня большинство туристов знакомятся с городом, приезжая в него на маршрутках, которые курсируют вверх и вниз по древнейшему торговому маршруту между Баку и Тбилиси.

National Geographic пишет, что предпочитающие более плавную езду могут также попасть в город на прямом поезде из Баку: путешествие в город займет семь часов. Шеки расположен на полпути между столицами Азербайджана и Грузии, и это первый ключ к пониманию исторического значения города. Когда одна из дорог Великого Шелкового пути проходила через Южный Кавказ, купцы останавливались в каменных караван-сараях (придорожных гостиницах), чтобы попить чаю, обменяться грузами и рассказать друг другу истории. Благодаря множеству самых разных путников, Шеки превратился в многонациональный космополитический город, коим он продолжает быть и сегодня.

Однако Шеки - это не просто перевалочный пункт, но и крупный производитель шелка. Искусство создания келагаи (шелковые платки, замысловато украшенные деревянными штампами, смоченными смесью канифоли, парафина и твердого масла) - всего лишь одно из множества ремесленных традиций, которые охватывают буквально всё: от шебеке (создание мозаики из цветного стекла) до шекинской халвы, любимого десерта местных жителей, известных сладкоежек. Шеки, недавно ставший очередным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане, обязательно стоит посетить, пройтись по историческому центру города, где расположен Дворец ханов, и увидеть древние памятники в предгорьях Кавказских гор.

День первый: дворцы и пити

Утро. Начните знакомство с городом с Дворца шекинских ханов, построенного по заказу Мухаммеда Гасан-хана в 1797 году. Его внешний вид - настоящий шедевр с османской керамикой и иранскими зеркалами. Но самое интересное - это шебеке: деревянные решетки, инкрустированные тысячами кусочков цветного стекла. Остановитесь, чтобы полюбоваться фасадом перед экскурсией по дворцовым залам, стены которых украшены яркими картинами. В близлежащей Трехсвятительской церкви находится Историко-краеведческий музей, где можно увидеть традиционные тякялдуз (вышивки по шелку) и папахи (шапки из овечьей шерсти), а также понаблюдать за работой мастеров шебеке.

День. После 20-минутной прогулки вы окажетесь возле Mustafа Bey, ресторана, расположенного среди яблоневых и грушевых деревьев. Закажите пити - тушеную с нутом и каштанами баранину, которая служит и закуской и основным блюдом. Прежде чем есть, положите в бульон немного хлеба. После обеда возвращайтесь через район Гилехли, ориентиром послужит минарет XVIII. Остановитесь у магазинчика ”Алиахмад Ширнийят”, где готовят лучшую пахлаву в Шеки. Местный вид пахлавы готовится из теста, измельченного фундука, грецких орехов и специй, сверху лакомство покрывается сахарной паутиной, напоминающей шебеке.

Вечер. Сходите в Зимний дворец за час до сумерек, когда солнечные лучи попадая на шебеке, раскрашивают половицы необыкновенным узором. Отведайте тарелку хангаля (листовой лапши с говяжьим фаршем и чесночным йогуртом) в ресторане Buta, а затем отправляйтесь в элегантный коктейль-бар Buta Bar в атриуме отеля Sheki Saray.

День второй: шелковый путь

Утро. Чтобы узнать об истории шекинского отрезка Шелкового пути отправляйтесь на Новый базар, где торговцы торгуют продуктами, специями и халвой. Перекусите шашлыком или побывайте в чайхане и попробуйте печенье бамия (обжаренное во фритюре тесто, покрытое сиропом), запивая его согревающим напитком из самовара. В Старом городе Шеки, Юхари-Баше, нужно подняться на холм и пройтись по мощеным улочкам, защищенным стенами крепости. Полюбуйтесь домами XVIII-XIX веков с декоративной кирпичной кладкой и остроконечными крышами, которые когда-то принадлежали купцам, заработавшим свое состояние на разведении тутовых шелкопрядов. Обратите внимание на Джума-мечеть, высота минарета которой составляет 27 метров.

День. Если в первый день вам понравится тушеное мясо, во второй день пообедайте в саду ресторана Qaqarin, известного своими пити и долмой (фаршированные виноградные листья). После этого отправляйтесь в прекрасно сохранившийся Шекинский караван-сарай, один из крупнейших в регионе. Толкнув тяжелые двери, следуйте за солнечным лучом, который проведет вас через темный вестибюль во внутренний двор, где можно укрыться от жары под пальмой. Погрузитесь в историю, представляя себе торговцев, снующих по двухэтажным арочным галереям. Караван-сарай по-прежнему функционирует как гостиница, внутренний двор и чайный домик можно посетить с 12.00 до 19.00. В каменных кельях в нижней части здания работают кафе и сувенирные лавки.

Спуститесь вниз по улице Ахундзаде, главной торговой улице Шеки, проходящей мимо руин арочного моста. По пути обратите внимание на небольшие мастерские, где ремесленники натягивают струны тара (лютни с длинным грифом), и украшают штампами келагаи. На перекрестке улиц Хойского и Расулзаде до сих пор функционирует последняя фабрика по изготовлению шелка в Шеки, построенная в 1829 году. В соседнем магазинчике можно приобрести красочные шарфы или сотканный вручную шелковый ковер, настолько маленький, что он легко поместится в вашем багаже.

Вечер. Шеки когда-то был разделен на махелле, или районы, в каждом из которых была своя мечеть и хаммам. Сходите в Abdulkhalig Hammam, старейшую действующую общественную баню города, попробуйте традиционный пилинг тела с помощью кисе (учтите, что баня открыта для мужчин и женщин в разные дни недели).

День третий: христианские корни и целебные воды

Утро. Хорошо позавтракайте и зарядитесь энергией перед 45-минутной поездкой на маршрутке на северо-запад, в город Гах. Бывшая провинция Кавказской Албании (древнее государство, основанное в четвертом веке до нашей эры и включавшее части современного Азербайджана и Дагестана), Гах - свидетельство религиозного разнообразия региона. Побывайте в церкви Курмук, расположенной в скалистом ущелье, прежде чем продолжить путь в Илису, небольшую деревню, название которой в переводе с кыпчакского (вымерший тюркский язык, восходящий к средневековью), означает ”теплая вода”. Горячие источники, гейзеры и водопады вас точно не оставят равнодушными. Окунитесь в один из каменных бассейнов, чтобы расслабиться после короткой прогулки вдоль реки Хамам-чай.

День. Немного передохнув, побывайте в ресторане на берегу реки в Гахе. Обязательно попробуйте местный деликатес, сурхуллу (плоские макароны с густым соусом из баранины, зелени и чеснока) и закажите кувшин восхитительного вина, выращенного в долине грузинскими ингилойцами. После обеда отправляйтесь в деревню Киш, недалеко от Шеки, где сохранились памятники христианского прошлого Азербайджана. Церковь Киша была построена на месте, где, как считается, в I веке язычники проводили свои обряды. Полюбуйтесь куполами и посмотрите на погребальные склепы сквозь стеклянные порталы.

Вечер. За полчаса вы сможете добраться до горы Гаратепе, где находятся руины средневековой крепости Галарсан-Горарсан (иди и смотри) и где чудесные закаты. После 20-минутной поездки на микроавтобусе или такси обратно в Шеки, в очередной раз насладитесь тарелкой пити и обязательно купите коробку шекинской халвы в магазине сладостей ”Алиахмад”, чтобы отведать ее на обратном пути в Баку.

Знакомство с мастером келагаи Амирасланом Шамиловым

- Насколько важны келагаи для Шеки?

- Шеки веками славился своим шелком. Традиционные платки келагаи начали изготавливать именно здесь, а затем они распространились по другим регионам Азербайджана. Мне 67 лет, каждый день прихожу в мастерскую, надеваю сапоги и фартук и приступаю к работе. Я очень горжусь своим ремеслом.

- Что вам нравится в вашей работе?

-Интерес людей к старомодным стилям и цветам, а также древним техникам. Мои предшественники использовали точно такие же узоры и инструменты.

- Что вам больше всего нравится в Шеки?

- Древние ремесла, такие как шебеке, халва, гончарное дело и тякялдуз.

- Что обязательно нужно попробовать?

-Наше традиционное пити. Есть и другие вкусные блюда, но если бы мне пришлось выбрать только одно, то это было бы пити.