Ильхам Алиев: Армения ведет себя неискренне

Победа Азербайджана в Отечественной войне – это историческая победа, так как на протяжении 30 лет наши земли были оккупированы, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

"Это было большой несправедливостью, и это была ситуация, противоречащая всем нормам и принципам международного права. К сожалению, за 30 лет Минская группа не приблизилась к решению этого вопроса, деятельность была, но в конечном итоге результата не было", - в первую очередь отметил он.

Далее глава азербайджанского государства пояснил, что так как результат переговорного процесса был равен нулю, соответственно, шел процесс замораживания этого вопроса. "Естественно, мы никогда и не думали мириться с таким положением. В последние годы я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этим положением, любой ценой освободит родные земли от оккупантов, так и случилось", - обратил внимание он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что в результате Отечественной войны Азербайджан, освободив свои земли от оккупации, восстановил историческую справедливость.

Мы достойно вели войну и соблюдали все правила войны

Раскрывая особенности поведения Еревана в рамках переговорного процесса, Ильхам Алиев подчеркнул, что армянская сторона постоянно совершала различные провокации. "Мы видели это в различные периоды переговорного процесса. Как только в процессе переговоров намечался небольшой прогресс, моментально совершались военные провокации, нападения на нас, на гражданское население, и они срывали переговоры", - указал президент Азербайджана.

В этой связи он отметил, что перед Второй Карабахской войной – в июле и августе Армения также совершила похожую военную агрессию. "В июле (Армения) подвергла артиллерийскому обстрелу наше гражданское население и военных. В результате мы понесли потери. А в августе в Азербайджан направила диверсионную группу и попыталась совершить здесь теракты. Эта диверсионная группа также была обезврежена. Как вам известно, после этого - в сентябре вновь подвергла обстрелу наши села и военные позиции. В результате этого в первый день войны у нас были потери, шехиды среди гражданского населения и военных. Естественно, этому уже должен был быть положен конец, и он был положен", - напомнил он.

Далее, обращаясь к особенностям военных действий, глава республики акцентировал внимание на том, что в период Отечественной войны армянская сторона с первых дней стала терпеть поражения на поле боя, в то время как азербайджанская армия в течение 44 дней шла вперед без отступлений даже с целью маневрирования.

Точность переданных Арменией в последнее время карт минных полей составляет всего 25 процентов

Осознавая свое неизбежное поражение Армения, для того, чтобы остановить азербайджанскую армию и нанести большой вред гражданскому населению, ВС Армении обстреливали мирные города и села Азербайджана баллистическими ракетами, из артиллерийских установок. "В результате этого погибли более 100 гражданских лиц, в том числе женщины и дети. Эти видеокадры имеются. Они ежедневно обстреливали Гянджу, Барду, Агдам, Геранбой, Нафталан, Тертер, Физули и другие наши регионы", - подчеркнул глава государства.

Говоря об особенностях ведения военных действий армянской стороной, Ильхам Алиев напомнил о трагедии в Тертере. "На город Тертер – это не такой уж большой город – упало около 20 тыс ракет. Но они не смогли сломить волю азербайджанского народа. Даже люди, потерявшие своих родных, близких, родственников, говорили: "мы должны идти только вперед". То есть, это нечеловеческое поведение армян не принесло им никакой пользы, просто они в очередной раз показали себя перед миром как варвары", - акцентировал внимание глава азербайджанского государства.

Далее Ильхам Алиев обратил внимание на то, что азербайджанская сторона не стала зеркально отвечать Армении. "Мы же не ответили на это, поэтому среди гражданского населения на армянской стороне потери очень небольшие, примерно 30 человек, и подавляющее большинство их - это те, кто участвовал в войне.

Эти видеокадры тоже имеются. Мы видели, что рядом с некоторыми артиллерийскими установками находились и гражданские лица. И естественно, когда наши снаряды туда попадали, они тоже погибали. В Карабахском регионе – в местах, которые находились под оккупацией армян, и там, где они жили, никаких разрушений не было. То есть, это еще раз показывает, что мы достойно вели войну и соблюдали все правила войны", - добавил он.

Для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура собрано и мобилизовано достаточно финансовых средств

Сейчас на освобожденных территориях, по словам Ильхама Алиева, ведутся интенсивные восстановительные работы, так как практически все населенные пункты были полностью разрушены оккупантами.

"Естественно, люди, на протяжении 30 лет жившие с тоской по Родине, хотят поскорее вернуться в свои края, на свои земли. Но они также хорошо знают, что там разрушены все дома, все города. Вы сейчас поедете в эти регионы, посетите их, увидите, что города Агдам нет. В Агдаме проживало более 30 тыс человек. В городе не остались ни одного целого здания. То есть, в период оккупации армянские варвары сравняли с землей все здания. Также и город Физули, другие города и все села. Люди преодолевают сотни километров и на протяжении всего пути видят, что слева и справа, повсюду все разрушено", - поведал глава государства.

В этой связи президент Азербайджана подчеркнул, что для возвращения нам нужно время. "Потому что за 30 лет армяне разрушили эти места, и сегодня для того, чтобы восстановить их, конечно же, требуется время. Здесь наш основной соперник - это время, потому что для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура собрано и мобилизовано достаточно финансовых средств. Но наш основной соперник - это время, и каждый должен понимать, что здесь нужно время. Однако мы вернем наших граждан в кратчайшие сроки. Первый пилотный проект уже реализуется. Проект, соединяющий 3 села в Зангиланском районе, будет готов к концу этого либо к началу следующего года. Недавно мне был представлен и утвержден план еще нескольких сел. В ближайшем будущем будут реализованы проекты и этих сел, и постепенно мы вернем людей в регионы", - сказал он.

В этой связи Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан выполнил историческую миссию – "нам не нужна новая война. "Армян, которые живут на территории, находящейся под контролем российской миротворческой миссии, мы считаем сбившимися с пути гражданами Азербайджана. Их не так много. Согласно точной информации, менее 25 тыс. Конечно, они также должны интегрироваться в азербайджанское общество", - подчеркнул он, напомнив, что Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна, здесь живут многие народы, живут как единая семья, в том числе живут и армяне. В частности, армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, должны быть интегрированы в наше общество, для них это создаст еще большие возможности.

Нам не нужна новая война

Продолжая тему, Ильхам Алиев напомнил, что армянская церковь в Баку отремонтирована. "Она расположена в центре города. И если кто-то туда пойдет, то увидит, что там хранится около 5 тыс армянских книг. Но что они сделали с нашими мечетями? Для сравнения скажу, что они разрушили более 60 тыс наших мечетей", - обратил внимание он.

Затем президент Азербайджанской Республики высказал мнение о формате 3+3 на Южном Кавказе.

"Я неоднократно обсуждал этот вопрос с моим дорогим братом уважаемым Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и наши позиции совпадают. Мы поддерживаем этот формат и надеемся, что к нему присоединятся и другие страны. Я знаю, что грузинская сторона к этому не готова, потому что между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Это позиция Грузии, и мы должны относиться к ней с уважением. Но, несмотря на это, для регионального сотрудничества, обеспечения стабильности и сведения в будущем к минимуму риска войны связи между странами региона очень важны", - обратил внимание он.

Ильхам Алиев также отметил, что здесь могут обсуждаться и конкретные проекты. "Потому что это не просто политическая инициатива. Здесь могут быть в первую очередь открытие Зангезурского коридора и других путей, - потому что речь идет не только о Зангезурском коридоре, - другие наши транспортные проекты с Арменией. После этого восстановление торговых связей, обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе. То есть, все это очень важные вопросы", - указал глава государства.

Армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, должны быть интегрированы в наше общество, для них это создаст еще большие возможности

Продолжая тему укрепления межгосударственного сотрудничества, направленного на скорейшего восстановления мирной жизни в Азербайджане, Ильхам Алиев отметил, что ожидая Баку от Москвы заключаются в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего Заявления.

"Наши ожидания от России заключаются в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего Заявления. Потому что это трехстороннее Заявление подписали руководители Азербайджана, России и Армении, и большая часть его положений уже реализована. Но есть некоторые вопросы, которые все еще остаются открытыми. Наше ожидание заключается в этом", - сказал он, отметив, что Россия, конечно, играет особую роль в этом регионе.

"Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира", - подчеркнул он.

Далее, акцентировав внимание на том, что война закончена, глава государства указал, что армянский народ смирился с этим положением. "Армянское руководство также смирилось с поражением, и проведенные в Армении последние парламентские выборы показали это. Это невиданная картина в истории, когда руководство, потерпевшее поражение, вновь получает голоса народа", - сказал он.

В этой связи Ильхам Алиев отметил, что общество и власти в Армении сейчас, естественно, находятся в очень сложном психологическом состоянии – их 30-летние идеологические устои были разгромлены, мифология полностью разрушена, посте того, как "мы за 44 дня разнесли в пух и прах миф о "победоносной" армянской армии. Их территориальные притязания были уничтожены".

Подчеркнув, что армия Азербайджана возвратила важные стратегические высоты, сражаясь в очень тяжелых условиях, глава государства отметил, что оккупанты "построили шесть линий укреплений, оборонительную полосу, пройти которые требовало большого мастерства, героизма". "Наши военные шли на смерть. Кроме того, география, рельеф этого региона также были благоприятными для них, потому что они разместились в горах, взяли все высоты, а мы должны были идти снизу. Вы сейчас поедете и в Шушу, увидите, что взятие Шуши считается чудом", - обратил внимание он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что каждая пядь земли – это наша земля, и "мы должны были их освободить. Это был наш долг перед народом, перед историей, перед грядущими поколениями, и мы с честью выполнили этот долг".

В этой связи глава государства напомнил о завещании общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. "Завещание моего отца касалось не только Шуши, но и всех земель, которые в то время находились под оккупацией. После взятия Шуши я посетил могилу отца и сказал, что выполнил его завещание. Я пережил, возможно, один из самых счастливых дней в своей жизни. Шуша, конечно же, родной, дорогой город для каждого азербайджанца, носит большой символический смысл. Неслучайно я объявил Шушу Культурной столицей Азербайджана. Однако и все другие города дороги для меня и для азербайджанского народа так же, как Шуша", - поведал президент.