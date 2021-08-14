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В Турции выросло число пострадавших в результате наводнений

В Турции выросло число пострадавших в результате наводнений

Не менее 55 человек погибли в результате наводнений на севере Турции, сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В результате наводнений погибли 46 человек в Кастамону, восемь человек в Синопе и один человек в Бартыне", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.  Ранее сообщалось о гибели 44 человек.

Наводнения разрушили дома, мосты, автодороги. Сотни людей пропали без вести.

В пострадавших провинциях эвакуированы более двух тысяч человек - они размещены в студенческих общежитиях.

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Вестник Кавказа

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