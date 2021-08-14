Кубань предупредили о новых смерчах оползнях и подтоплениях

Циклон в Краснодарском крае может привести к оползням и селям в 16 муниципалитетах, сообщили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Уточняется, что согласно прогнозам синоптиков, циклон продолжит оказывать свое воздействие на северо-западные районы Краснодарского края до конца суток 16 августа.

Кроме того, отмечается, что в 16 муниципалитетах региона возможна активизация селей и оползней. Также на побережье Черного моря прогнозируют формирование смерчей, в реках юго-восточной части края и Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, местами возможно достижение неблагоприятных отметок.