Власти: вода в Кавминводах соответствует ГОСТу

Вода из источников Кавказских Минеральных Вод полностью соответствует ГОСТу, такое сообщение распространил аппарат полпреда президента РФ в СКФО.

"Гидроминеральная база единого Минераловодского артезианского бассейна удовлетворяет запросам потребителей, как для лечебных целей, так и для промышленного розлива, отпускаемая лечебно-питьевая вода в санаторных учреждениях и питьевых бюветах городов-курортов соответствует ГОСТу", - цитирует его "Интерфакс".

Тем не менее, говорится в нем, в связи с развитием санаторно-курортной отрасли и ежегодного прироста населения регион подвергается мощной антропогенной нагрузке. В результате возникают проблемы из-за массовой застройки в зонах горно-санитарной охраны, роста объема сточных вод и опасного уровня износа коммунальной инфраструктуры: все это может может отрицательно повлиять на состояние источников.

Текущее состояние и возможные перспективы развития особо охраняемого эколого-курортного региона Кавминвод рассматривались в полпредстве на совещании под председательством заместителя полпреда в СКФО Руслана Гурьева с представителями надзорных органов и экспертами. По его итогам была достигнута договоренность о необходимости своевременно мониторить состояние минеральных вод и активизировать работу по разъяснению способов сохранения лечебных ресурсов региона.