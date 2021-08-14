Жители Майкопа смогут следить за троллейбусами в режиме онлайн

В Майкопе запущена навигационно-информационная система для отслеживания в режиме онлайн городских троллейбусов. Пилотный проект был воплощен в жизнь на базе МУП "Майкопское троллейбусное управление" по поручению и.о. главы Майкопа Сергея Стельмаха, его разработала компания ООО "СИВИОТ".

В базу уже включены все 29 троллейбусов столицы Адыгеи. Теперь жители города смогут тщательно планировать свое передвижение: на платформе можно наблюдать за движением общественного транспорта и видеть время его прибытия на остановку, передает "АиФ Адыгея".

По словам Сергея Стельмаха, ответственные службы воспользуются новым сервисом, с одной стороны, для контроля и оценки текущего состояния перевозок, с другой - для определения объективных потребностей жителей Майкопа в определенном виде услуг.

"В дальнейшем планируем добавить в систему весь городской и пригородный общественный транспорт", - пояснил врио главы города.

Чтобы воспользоваться сервисом "Майкоп. Транспорт", надо навести камеру смартфона на QR-код, который в ближайшее время появится во всех транспортных средствах.