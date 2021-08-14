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Северная Осетия получила "поликлинику на колесах"

Северная Осетия получила &quot;поликлинику на колесах&quot;

В Северную Осетию поступил первый из четырех передвижных медицинских комплексов (ПМК), в которых жители отдаленных районов смогут обследоваться у ключевых врачей-специалистов. Такое сообщение распространила пресс-служба главы и правительства региона.

"В Северной Осетии компания "ПМК-МЕДЭК" презентовала первый передвижной медицинский комплекс... Поликлиника на колесах прибыла из Великого Новгорода. В каждый из комплексов входят по три автомобиля - с медицинским оборудованием, сопровождения для доставки медицинского персонала, а также для забора анализов", - пояснили в пресс-службе.

Благодаря ПМК жители Северной Осетии смогут обследоваться у терапевта, невролога, офтальмолога, гинеколога и уролога, а также УЗИ-специалиста, чтобы выявить заболевания на ранней стадии.

За день медуслуги могут быть предоставлены до 40 человек. Обследование проводится бесплатно, на средства Фонда обязательного медицинского страхования.

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Вестник Кавказа

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