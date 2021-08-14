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В КБР погиб ребенок, упав в канал гидроэлектростанции

В КБР погиб ребенок, упав в канал гидроэлектростанции

Спасатели извлекли тело 10-летнего мальчика из канала "Баксанский" у гидроэлектростанции в Кабардино-Балкарии, проинформировали в ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 17:20 14 августа 2021 года поисковые работы по поиску мальчика 2010 года рождения завершены", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что тело ребенка было обнаружено в канале вблизи гидроэлектростанции. В настоящее время, все обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники оперативно-следственной группы правоохранительных органов.

В поисках ребенка было задействовано более 20 человек и четыре единицы техники, напоминает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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