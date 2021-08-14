На Анапу и Темрюк выпала годовая норма осадков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что за сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков

"Здесь за сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма осадков", - сказал он, отметив, что большая вода начала активно мобилизовываться и превращаться в нагонную волну.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ в режиме видеоконференции.