Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении Бе-200 в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российских военнослужащих, погибших при крушении самолета-амфибии Бе-200 в Турции, информирует пресс-служба Кремля.

"Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике, действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг", - говорится в телеграмме главы российского государства

"Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - также отмечено в ней

Кроме того, Путин также выразил Эрдогану глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких граждан при крушении самолета.