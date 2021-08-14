Водитель скорой спровоцировал ДТП в Нур-Султане

Авария с участием машины скорой помощи и легковых автомобилей произошла сегодня в Нур-Султане, информирует пресс-служба столицы республики.

В субботу днем водитель автомашины скорой помощи УАЗ ехал по улице Мусрепова со стороны проспекта Абылай хана в сторону улицы Кудайбердиулы, на перекрестке он проехал на запрещающий сигнал светофора и в результате столкнулся с автомашиной марки ВАЗ-21101, которая выезжала со двора дома.

В результате столкновения машину скорой помощи опрокинуло на припаркованную рядом автомашину марки Hyundai Accent.

Пассажира машины скорой помощи с различными травмами госпитализирован. По данному факту проводится дознание, передает Sputnik Казахстан.