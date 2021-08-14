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Опрокинутая Daewoo погубила пятерых близ Капшагая

Опрокинутая Daewoo погубила пятерых близ Капшагая

Пять человек, среди них трое детей, стали жертвами автоаварии близ Капшагая, где опрокинулась автомашина Daewoo Nexia.

По данным местных правоохранителей, авария произошла во второй половине дня. За рулем Daewoo Nexia находился пенсионер, а также в нарушении всех правил находились еще 7 человек.

"Водитель не справившись с управлением, допустил опрокидывание на 122-м километре трассы Алматы - Усть-Каменогорск", - приводит сообщение ведомства Sputnik Казахстан.

Трое пострадавших госпитализированы. По факту возбуждено уголовное дело.

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Вестник Кавказа

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