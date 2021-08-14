Педагогов Дагестана ждет увеличение зарплаты

Дагестанским педагогам увеличат оклад, соответствующее постановление регионального кабмина вступает в силу с 1 сентября.

Сумма прибавки составит 3 тысячи рублей. "Например, оклад учителя, не имеющего категорию, был 12 792 рубля, станет 15 792 рубля. В среднем это получается 23,4%", - сказали в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Уточняется, что постановление распространяется на государственные организации, но муниципалитеты должны принять на муниципальном уровне собственные аналогичные нормативные акты, передает ТАСС.