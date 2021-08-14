В Аджарии появятся новые центры скорой помощи

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе сообщил о том, что в скором времени в Батуми, Кеда и Хуло будут построены новые центры скорой помощи.

"Работники скорой помощи героически борются с коронавирусом на первой линии фронта, и сегодня мы приняли решение выделить средства из местного бюджета на постройку новых мединских центров скорой помощи в Батуми, Кеда и Хуло", - сказал он, уточнив, что за последний год более миллиона жителей страны обратились за неотложной помощью, в то время, как в стране действует всего 264 клиники и медцентра, передает Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что в Аджарии запустили бесплатные автобусы для ускорения вакцинации.