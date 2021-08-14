Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением самолета РФ в Кахраманмараше

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением самолета-амфибии Бе-200 минобороны России в Турции.

"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народам. Их героические жертвы не будут забыты!" – написал министр в Twitter

Ранее сообщалось, что сегодня в Турции потерпел крушение самолет-амфибия Бе-200 минобороны РФ. На борту самолета находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции.

Самолет, находившийся в составе морской авиации ВМФ России, был направлен для оказания помощи Турции в тушении природных пожаров 8 июля. Экипаж самолета проходил подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имеет практический опыт выполнения такого рода задач, передает ТАСС.