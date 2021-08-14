Кто украл будущее у армянской армии

В Армении решили вернуться к поиску виновных в военном поражении. На минувшей неделе в Национальном собрании вспоминали о том, кто и когда помогал армянской армии. Речь шла о якобы многомиллионных финансовых вложениях, о новейших системах ПВО, которые были закуплены при поддержке бывших президентов Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне.

Об этом журналистам рассказал экс-министр обороны и глава блока "Армения" Сейран Оганян, играющий в парламенте роль пиарщика карабахского клана. Причем пиар националистов из блока "Армения" максимально прозрачный: якобы лучшие годы в новейшей истории Армении приходятся на период руководства карабахских сепаратистов, боеспособность государства обеспечили лично Кочарян и Саргсян, а главное, только они могли защитить оккупационный режим в Карабахе.

Политическая этика не позволяет Оганяну и его соратникам обвинить армянский народ в предательстве, заявить, что люди глубоко ошибаются, оказывая доверие премьеру Пашиняна. Сейчас политические оппоненты соревнуются в саморекламе, забрасывая друг друга обвинениями. Пашинян обыкновенно говорит о коррупции и воровстве в армии, обвиняя в этом прежнюю политическую элиту. Националисты же уверяют, что Пашиняну удалось за два года разрушить то, что создавалось десятилетиями и казалось несокрушимым.

Оба политических лагеря лукавят, когда говорят о своих достижениях в военной политике. Излюбленная риторика карабахских сепаратистов - перечисление наименований российского вооружения, которое годами закупалось Арменией по внутренним ценам. Однако мало кто из идеологов оккупации когда-либо решался честно сказать о реальном предназначении приобретенного вооружения и о том, что использовать на территории Азербайджана, в зоне карабахского конфликта, было запрещено. Пашинян в свою очередь не может похвастаться тем, что сумел обновить военный потенциал Армении, поэтому чаще всего говорит о повышении денежного довольствия военнослужащих.

И прежняя, и нынешняя власть игнорируют реальную ситуацию в вооруженных силах накануне войны. Многолетняя стратегия ограничивалась наращиванием уже имеющихся типов стрелкового и иного вооружения. Угроза новой войны оставалось высокой, так как Азербайджан оставлял за собой право восстановить территориальную целостность силовыми методами, а потому едва ли можно сказать, что Вторая Карабахская война стала неожиданностью для Еревана. Однако армянские генералы сочли, что война будет идти по тем канонам, по которым она велась четверть века назад. Подобная установка отвечала консервативным интересам армянских военных, которые никогда и не думали реформировать армию; многочисленному венному чиновничеству Армении, которое с удовольствием осваивало бюджетные средства, выделенные на модернизацию вооруженных сил. Тогда все были довольны, в том числе и армянский обыватель, слепо веривший в несокрушимость армянской армии.

Иллюзия непобедимости очень быстро рухнула, поскольку стало понятно, что Азербайджан применяет не столько новейшее вооружение, сколько принципиально иную тактику ведения войны, о которой в Армении предпочли не задумываться. Но именно в Карабахе осенью прошлого года была наглядно продемонстрирована возможность эффективно взламывать оборону противника, укрепившегося на стратегических высотах.

Зачем же в армянском парламенте было нужно поднимать вопросы минувшей войны, если практически все мировые информационные агентства, специализирующиеся на военной тематике, успели разобрать успехи Азербайджана и сокрушительное поражение Армении? Бессмысленность полемики между прежней и нынешней элитой объясняется бессмысленностью текущей политической атмосферы, в которой отсутствует реальная политическая повестка. Парламентским фракциям просто не о чем говорить друг с другом, так как нет ни одной темы, которую они готовы были бы обсуждать. Поэтому националистам и "революционерам" остается лишь обвинять друг друга в предательстве национальных интересов, заполняя информационное пространство домыслами и полуправдой.