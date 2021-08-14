Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Авария с участием двух иномарок произошла сегодня недалеко от станицы Новомышастовской Красноармейского района. В результате ДТП погибли 4 человека, в том числе и ребенок.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что Geely Emgrand выехал на встречку и влетел грузовик Scania.

"Авария случилась на 22-м километре трассы Краснодар-Славянск-на-Кубани-Новороссийск-Керчь. На месте погибли водитель и три пассажира легковушки — двое мужчин, женщина и ребенок в возрасте около 5 лет", - говорится в сообщении ведомства.

Все обстоятельства трагедии предстоит выясинить сотрудникам дорожной полиции. Согласно одной из версий, водитель легковушки мог уснуть за рулем.