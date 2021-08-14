В Москве состоялся хоккейный матч памяти Ахмата Кадырова прошел в Москве

Хоккейный матч, приуроченный к 70-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, прошел в субботу в Москве.

Матч состоялся на малой ледовой арене ЦСКА, его участниками стали команды "Легенды хоккея" и "Ахмат". Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу "Легенд хоккея".

Участниками матча стали российские хоккеисты, олимпийские чемпионы и чемпионы мира Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров и Алексей Жамнов. Также в матче участвовал игрок сборной России Александр Овечкин, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что участников и гостей хоккейного матча, поприветствовал президент РФ Владимир Путин.