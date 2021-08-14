Аксенов доложил Путину о ситуации в Керчи, стоя по пояс в воде

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что находился в Керчи во время ливня. Когда ему позвонил президент России Владимир Путин он стоял по пояс в воде.

"Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского - Жени Дудник", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что президент проводил совещание по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания Путин поинтересовался у Аксенова, был ли тот в Керчи в момент ЧС.