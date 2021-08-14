Школа зимних видов спорта Ильи Авербуха открылась в Ессентуках

В Ессентуках заработала школа зимних видов спорта "Наследие", созданная по инициативе и при поддержке прославленного российского фигуриста, серебряного призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха.

Комплекс рассчитан на круглогодичную работу и проведение спортивных и культурных мероприятий различного уровня, сейчас в отделение фигурного катания поступило более 800 заявок от детей в возрасте от 3 до 14 лет. В отделение хоккея записались 400 человек

Школу посетил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Напомним, школа создана. "В планах — создание ещё двух зимних комплексов в Невинномысске и в Пятигорске", - сказал глава региона.

В пресс-службе главы Ставрополья отметили, что занятия по хоккею и фигурному катанию проводятся спортивными профессионалами международного уровня. Занятия проводятся бесплатно.