Экологи бьют тревогу – Каспий мельчает

Международный день Каспийского моря отмечается каждый год, тем не менее водоем по-прежнему борется с множеством экологических проблем, включая загрязнение нефтью, слив сточных вод и утечки нефтепродуктов из прибрежных стран пишет Tehran Times.

День Каспийского моря отмечается ежегодно 12 августа с целью повышения осведомленности об экологических последствиях вмешательства человека в ценную экосистему. В этот день в 2006 году вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция, подписанная представителями пяти прибрежных прикаспийских государств - Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Российской Федерацией и Туркменистаном - 4 ноября 2003 года в Тегеране.

Каспийское море - самый большой по площади закрытый внутренний водоем на планете. Он ограничен Казахстаном на северо-востоке, Россией на северо-западе, Азербайджаном на западе, Ираном на юге и Туркменистаном на юго-востоке. Площадь Каспия составляет 600 384 квадратных километра, а береговая линия простирается на 7 тыс. километров. Каспийское море - среда обитания 400 водных видов. Водоем занимает третье место по запасам нефти и газа после Персидского залива и Сибири, что удваивает ценность данного бассейна. Осетровые, в свою очередь, являются важнейшими обитателями озера.

Частые разливы нефти в прибрежных районах, попадание в море отходов более 40 заводов и НПЗ, сокращение и исчезновение водных видов в Каспийском море с 1990 года - главные проблемы водоема.

Иранский Национальный институт океанографии и атмосферных наук проводит обширные исследования в водосборном бассейне, где работают более 10 исследовательских патрулей. Был получен сертификат на создание надежной лаборатории Министерства окружающей среды с целью выявления серьезных рисков в прибрежной зоне. Исследователями национального института на данный момент было опубликовано более 80 научных документов, 70 исследовательских проектов осуществляются в южной части Каспийского моря. Постоянно берутся пробы донных отложений в глубоких водах южной части Каспийского бассейна, проводятся изучения, измерения и моделирования в Горганском заливе, представляются действенные научные решения для устойчивости экосистемы водоема.

Борьба с неэффективным управлением отходами

Ахмад Реза Лахиджанзаде, заместитель главы Министерства окружающей среды по морской среде, заявил в августе 2020 года, что управление отходами в Каспийском море находится на грани кризиса и серьезно угрожает акватории водоема. По его словам, помимо отходов в море через реки или с дождями попадает фильтрат, и, поскольку степень загрязнения фильтратом очень высока, морская среда находится в серьезной опасности. Сброс городских и сельских сточных вод в море - еще одна проблема, с которой борется Каспийское море, пояснил Лахиджанзаде. Он добавил, что в ряде городов в северных провинциях нет очистных сооружений.

Пластмассы и микропластик входят в число проблем, которые могут стать угрозой для человечества в последующие 10 лет. По словам Лахиджанзаде, микропластик получается в процессе размыва пластиковых отходов, и 70% процентов из них попадают непосредственно в моря, становясь, соответственно, частью пищевого цикла водных видов и человека, и нанося, таким образом, ущерб здоровью людей и морскому биоразнообразию.

Каспийское море в станет мельче

По словам заместителя министра, за последние 25 лет уровень воды в Каспийском море снизился на 130 см. Он отметил, что ученые спорят по поводу того, будет ли остановлено снижение в будущем, но с учетом изменения климата и увеличения потребления воды из Волги - главного источника воды для Каспийского моря - многие полагают, что уровень воды будет продолжать падать, и Каспийское море в будущем станет еще мельче.

Уровень воды в Каспийском море достиг самого низкого показателя с 1995 года, в основном из-за недавнего падения уровня воды в Волге, которая обеспечивает большую часть морской воды, примерно на 22%. В 2019 году средний уровень воды составлял -27,18 метра, что на 13 сантиметров меньше, чем годом ранее. По данным Национального центра изучения и исследования Каспийского моря при Институте гидрологических исследований, температура морской воды - один из основных критериев теплообмена и индикатор при оценке потенциального испарения верхнего слоя воды - одного из главных компонентов водного баланса Каспия. Тенденция к повышению температуры поверхности Каспийского моря, особенно в последние годы, стала одним из факторов, влияющих на снижение уровня воды.