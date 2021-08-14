Что означает уход США из Афганистана для стран региона

Политический вакуум, который возникнет в Афганистане с выводом войск США и НАТО, вызывает опасения с точки зрения безопасности и усиливает конкуренцию среди региональных игроков, пишут заместитель председателя Центра исследований Ирана (İRAM) в Анкаре Хаккы Уйгур и эксперт по внешней политике İRAM Рахимулла Фарзам для Анатолийского агентства.

В связи с завершением 31 августа почти 20-летней военной кампании Соединенных Штатов, Афганистан, похоже, движется по направлению к еще большей неопределенности. Между правительственными войсками и силами движения "Талибан" (запрещено в России) продолжаются интенсивные бои. С мая, когда американские войска официально начали покидать страну, талибы взяли под контроль более 200 районов и 15 административных центров провинций.

Мирные переговоры, которые велись между афганским правительством и талибами в Дохе, столице Катара, зашли в тупик. Ожидается, что с полным выводом сил США и НАТО из Афганистана талибы активизируют свои атаки. Их стремительное наступление делает возможным сценарий, аналогичный гражданской войне, разразившейся после вывода советских войск из Афганистана. Чтобы не быть застигнутыми подобным развитием событий врасплох, страны региона активизировали дипломатические усилия.

Исходя из ситуации в Афганистане, который называют "кладбищем империй", большинство стран региона хотят обеспечить учет, по крайней мере, их собственных интересов в сфере безопасности. За последние недели делегации "Талибана" побывали в Москве, Тегеране, Пекине. В то время как для некоторых из этих стран стабильность в Афганистане важна в целях развития региональной торговли, борьбы с торговлей людьми и контрабандой наркотиков, а также предотвращения незаконной миграции, другие видят в нынешней нестабильности возможность расширить свои сферы влияния.

Иран

Иран, который делит с Афганистаном общую границу протяженностью более 900 километров, стремится играть более значительную роль в стране после ухода США. В 1998 году Тегеран и "Талибан" оказались на грани войны. Страна активно сотрудничала с США в военном разгроме талибов в 2001 году, но с изменением ситуации в 2000-х годов Иран начал сотрудничать с "Талибаном" против американского присутствия в Афганистане. После того, как в 2019 году США активизировали переговоры с талибами о выводе войск, в отношении Тегерана к талибам наблюдается значительный сдвиг. За это время Иран дважды принимал делегацию "Талибана": один раз в ноябре 2019 года и еще раз в феврале 2020 года, вскоре после того, как талибами было достигнуто соглашение с США.

Несмотря на идеологические разногласия, иранские власти признают важность продолжения сотрудничества с "Талибаном", который стал ключевым игроком в афганской политике. Однако перспектива полного перехода власти в Афганистане в руки талибов, которая становится все более реальной, остается для Ирана красной чертой.

Фактически, после стремительного наступления "Талибана" в последние месяцы, которое поставило под угрозу работу центрального правительства, Тегеран провел неожиданную встречу. 7 июля министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф принял в Тегеране делегации талибов и афганских политиков. В ходе встречи дипломат призвал обе стороны вернуться за стол переговоров. Зариф заявил, что его страна готова содействовать диалогу между сторонами конфликта Афганистана, отметив, что "... политическим лидерам Афганистана необходимо принимать трудные решения".

Хотя до сих пор не было особых трений с талибами, взявшими под контроль районы, прилегающие к иранской границе (включая пограничные переходы), в Тегеране преобладает мнение, что возглавляемое талибами афганское правительство будет представлять угрозу национальным интересам Ирана в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По этой причине Иран предложил направить в Афганистан ополчение Фатемиюн, состоящее из афганских бойцов. Долгосрочная стабильность в отношениях между Афганистаном и Ираном маловероятна, если "Талибан" получит полный контроль над страной.

Россия

Россия, еще один важный игрок, прилагающий усилия к политическому урегулированию в Афганистане, поддерживает контакты как с талибами, так и с центральным правительством. Недавно в Москве прошла серия мирных переговоров, посвященных афганской проблеме. Россия рассматривает уход США как возможность восстановить свое влияние в Афганистане, но с другой стороны, в Москве не хотят, чтобы политический вакуум, образовавшийся в результате вывода войск, представлял угрозу для региона.

РФ обеспокоена тем, что Афганистан может в конечном итоге стать убежищем для враждебных радикальных элементов. По этой причине российские власти пристально следят за развитием событий в Афганистане. После стремительного наступления талибов кабульская делегация во главе с Хамдуллой Мохибом, советником президента Ашрафа Гани по национальной безопасности, посетила Москву в июле по приглашению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Стороны обсудили вопросы безопасности, терроризма и совместной борьбы с контрабандой наркотиков. В ходе встречи было подчеркнуто, что нестабильность на севере Афганистана угрожает России и Центральной Азии. После этой встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Россия готова использовать свою базу в Таджикистане для обеспечения безопасности своих союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае необходимости.

В начале августа российская армия провела совместные военные учения с вооруженными силами Таджикистана и Узбекистана вдоль афганской границы. Россия выступает гарантом безопасности этих стран и этом отношении кризис в Афганистане представляет собой серьезный вызов для России. Однако маловероятно, что Россия в одностороннем порядке введет войска в Афганистан.

Китай

Китай - еще один важный игрок, который, как ожидается, в ближайшем будущем будет стараться усилить свое влияние в Афганистане. Главное беспокойство Пекина по поводу Афганистана заключается в том, что после вывода американских войск беспорядки в масштабах страны могут превратить этот регион в кошмар в сфере внутренней безопасности Китая.

В КНР обеспокоены тем, что возрождение [запрещенной в России террористической организации] ИГИЛ и подобных формирований в Афганистане может затем подстегнуть активность Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ) (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В этом контексте один из сценариев, волнующих Пекин, - сотрудничество между "Талибаном" и ИДВТ. После утверждений в последние годы о том, что члены ИДВТ обучаются талибами и отправляются в Китай, стало известно о желании Пекина создать военную базу в Вахане, приграничном районе Афганистана.

Однако Пекин, у которого сложились хорошие отношения с "Талибаном" в результате его близости к Исламабаду, до сих пор удавалось препятствовать такому сотрудничеству. В итоге в Пекине признали необходимость сотрудничества с талибами в определенной степени, чтобы избежать проблем в Афганистане. Реакция "Талибана" также была положительной. Делегация Талибана, которая недавно посетила Пекин по приглашению правительства Китая, пообещала не вмешиваться во внутренние дела Китая и не допустить использования территорий Афганистана группировками, которые могут угрожать национальной безопасности Китая.

Кроме того, Афганистан является важной страной для Пекина, поскольку он расположен на маршруте китайской инициативы "Один пояс - один путь". Так что для властей Китая стабильность в Афганистане важна не только для того, чтобы потрясения в стране не затронули регион Синьцзян, но и для обеспечения безопасности инициативы "Один пояс, один путь". Китай хочет играть активную роль в экономике Афганистана и не хочет военного вмешательства.

Индия

Политику в Афганистане другой важной страны региона, Индии, можно кратко охарактеризовать как борьбу с влиянием своего традиционного соперника Пакистана и предотвращение превращения Афганистана в базу для экстремистских антииндийских групп. Администрация Нью-Дели, которая ранее избегала контактов с талибами на том основании, что они действовали по приказу Пакистана, изменила свой подход. Когда талибы начали быстро расширять зону своего контроля, индийские власти вступили с талибами в прямые переговоры. Субраманьям Джайшанкар, министр иностранных дел Индии, также нанес дипломатические визиты в Иран и Россию, чтобы обсудить события в Афганистане. В рамках своих усилий по повышению своего авторитета на международной арене под руководством премьер-министра Нарендры Моди, Индия стремится к более активной роли в Афганистане.

Словом, политический вакуум, который возникнет в Афганистане с выводом войск США и НАТО, вызывает серьезные опасения с точки зрения безопасности и усиливает конкуренцию среди региональных игроков. В то время как Пакистан и Иран стремятся расширить свои сферы влияния, используя нестабильность в Афганистане и свое влияние на "Талибан", Китай и Россия обеспокоены тем, что эта нестабильность распространится на их собственные границы и сферы влияния. Эти страны поддерживают контакты как с талибами, так и с афганским правительством.

Цель заинтересованных стран состоит в том, чтобы обезопасить свои сферы влияния и предотвратить распространение афганского кризиса за пределы его границ. Так что при разработке планов, касающихся Афганистана, особенно касающихся обеспечения безопасности аэропорта в Кабуле, Турция должна тщательно учитывать различные группы интересов. В частности, быстрый роспуск "Северного альянса", молчание Пакистана в отношении предложения Турции и подозрительная неэффективность центрального правительства в борьбе с атаками талибов - все это демонстрирует важность тщательных расчетов.