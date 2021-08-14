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Глава МЧС рассказал Путину о темпах эвакуации населения на Кубани

Глава МЧС рассказал Путину о темпах эвакуации населения на Кубани

Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России, заявил о том, что из-за подтоплений в Краснодарском крае эвакуированы 1540 человек, в том числе 995 детей.

"Для защиты населения было принято решение об эвакуации 1540 человек, в том числе 995 детей", - сказал глава ведомства, добавив, что дети находятся в пунктах временного содержания в санаториях и лагерях.

Ранее сообщалось, что накануне в регионе в четырех муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных ливней.

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Вестник Кавказа

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