Самолет Минобороны России разбился в Турции

Российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение в Турции, информирует пресс-служба ведомства.

"14 августа 2021 года, около 15.10 мск, при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент крушения на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. Они указывали экипажу очаги тушения пожаров.

В настоящее время к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также и самолет и вертолет ВВС Турции для участия в поисково-спасательных работах.

По данным телеканала NTV, все находившиеся на борту вертолета люди погибли. Связь с экипажем пропала вскоре после начала тушения: после забора воды самолет не смог набрать нужную высоту и врезался в скалы.

Самолет, находившийся в составе морской авиации ВМФ России, был направлен для оказания помощи Турции в тушении природных пожаров 8 июля. Экипаж самолета проходил подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имеет практический опыт выполнения такого рода задач, передает ТАСС.