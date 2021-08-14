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Путин поручил оценить масштабы пожаров в Якутии

Путин поручил оценить масштабы пожаров в Якутии

Президент России Владимир Путин считает, что лесные пожары не представляют угрозу жилым объектам в Якутии, но ситуацию надо держать под контролем. 

"Угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается", - сказал он на совещании по ликвидации последствий подтоплений и лесных пожаров в России.

Путин поручил оценить ущерб природных пожаров и восстановить разрушенные дома и помещения.

"Прошу также незамедлительно приступить к оценке причиненного ущерба. Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов", - сказал Путин в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ", -  отметил он.

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Вестник Кавказа

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