Путин поручил оценить масштабы пожаров в Якутии

Президент России Владимир Путин считает, что лесные пожары не представляют угрозу жилым объектам в Якутии, но ситуацию надо держать под контролем.

"Угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается", - сказал он на совещании по ликвидации последствий подтоплений и лесных пожаров в России.

Путин поручил оценить ущерб природных пожаров и восстановить разрушенные дома и помещения.

"Прошу также незамедлительно приступить к оценке причиненного ущерба. Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов", - сказал Путин в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ", - отметил он.