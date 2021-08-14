Власти Азербайджана предложили гражданам разработать герб освобожденного Агдама

У освобожденного Азербайджаном из-под армянской оккупации города Агдама появится свой герб. О подготовке герба сообщает специальное представительство президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденной от оккупации части Агдамского района.

"В рамках принимаемых мер по обеспечению выполнения в соответствии с установленными целями восстановительно-реконструкционных работ в освобожденной части Агдамского района очень важна подготовка герба города Агдам. Принимая это во внимание, специальное представительство Президента Азербайджана в освобожденной части Агдамского района, включая город Агдам, призывает граждан страны и азербайджанцев всего мира оказать поддержку в этой работе. Граждане Азербайджана и азербайджанцы мира могут отправить предлагаемые проекты герба города Агдам на электронный адрес agdam@pa.gov.az до 15 сентября 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, часть Агдамского районе вместе с городом Агдамом был освобожден из-под оккупации 20 ноября 2020 года по итогам трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.