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Число жертв наводнений в Турции выросло до 44

Число жертв наводнений в Турции выросло до 44

Число жертв наводнений и селей в Турции выросло до 44 человек. Стихийное бедствие затронуло причерноморские районы страны. 

По данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, 36 человек погибли в провинции Кастамону, 7 - в Снопе и 1 -в Бартине. Девять человек госпитализированы с травмами в Синопе.

В результате наводнений разрушены дома, мосты и затоплены автодороги. Сотни людей пропали без вести в Кастамону.

В пострадавших провинциях эвакуированы более 2 тысяч человек - они размещены в студенческих общежитиях. 

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Вестник Кавказа

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