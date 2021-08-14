Число жертв наводнений в Турции выросло до 44
Число жертв наводнений и селей в Турции выросло до 44 человек. Стихийное бедствие затронуло причерноморские районы страны.
По данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, 36 человек погибли в провинции Кастамону, 7 - в Снопе и 1 -в Бартине. Девять человек госпитализированы с травмами в Синопе.
В результате наводнений разрушены дома, мосты и затоплены автодороги. Сотни людей пропали без вести в Кастамону.
В пострадавших провинциях эвакуированы более 2 тысяч человек - они размещены в студенческих общежитиях.
Вестник Кавказа
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