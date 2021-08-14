В Аджарии запустили бесплатные автобусы для ускорения вакцинации

В Батуми организовано бесплатное движение на общественном транспорте для тех, кто хочет вакцинироваться. Специальные автобусы будут курсировать до центров вакцинации в Тбилиси.

Бесплатные автобусы будут ездить до Батумского университета им. Йота Руставели и Республиканской клиники - там вакцины можно делать без предварительной записи.

До центров вакцинации можно будет добираться из Гонио, Махинджаури и Хелвачаури.

Напомним, в Грузии из-за взрывного распространения коронавируса запрещена работа городского транспорта. В стране идет массовая вакцинация. Вакцину сделали 767 тысяч человек, из них свыше 229 тысяч - прошли полный курс вакцинации.