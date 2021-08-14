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Главврач больницы Владикавказа помещен под домашний арест

Главврач больницы Владикавказа помещен под домашний арест

Главный врач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев помещен под домашний арест. Поводом к решению правоохранительных органов стало ЧП в медучреждении, где после поломки кислородной станции погибли 11 пациентов. 

9 августа власти региона сообщили, что на кислородной станции больницы произошла поломка, в результате чего погибли 9 пациентов,  а на следующий день еще два. Одну из двух новых смертей администрация больницы не связывают с ЧП, по второй продолжается экспертиза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. 

"Два месяца домашнего ареста до 8 октября 2021 года", - сказал РИА Новости источник в МВД Владикавказа. 

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Вестник Кавказа

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