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Националисты пытаются прорваться в офис Зеленского

Националисты пытаются прорваться в офис Зеленского

У здания администрации президента Украины Владимира Зеленского началась потасовка между представителями партии "Национальный корпус" (создана на основе "Азова") и полицией. 

 

Ранее правые радикалы начали проводить акции в центре Киева. Время от времени митингующие скандировали националистические лозунги и критиковали Зеленского. Они выступают "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе". Протестующие недовольно борьбой полиции с "с патриотическим движением".

По данным РИА Новости, митингующие пылись прорваться к офису Зеленского и забрасывают взрывпакеты в полицию и распыляют газ. Полиция отвечает теми же средствами. 

  

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Вестник Кавказа

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