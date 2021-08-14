Националисты пытаются прорваться в офис Зеленского

У здания администрации президента Украины Владимира Зеленского началась потасовка между представителями партии "Национальный корпус" (создана на основе "Азова") и полицией.

Ранее правые радикалы начали проводить акции в центре Киева. Время от времени митингующие скандировали националистические лозунги и критиковали Зеленского. Они выступают "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе". Протестующие недовольно борьбой полиции с "с патриотическим движением".

По данным РИА Новости, митингующие пылись прорваться к офису Зеленского и забрасывают взрывпакеты в полицию и распыляют газ. Полиция отвечает теми же средствами.