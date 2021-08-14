Талибы взяли под контроль столицу еще одной провинции

Боевики движения "Талибан" (запрещена в России) захватили город Асадабад. Это столица приграничной с Пакистаном провинции Кунар. Об этом сообщил источник РИА Новости в местных властях.

"Асадабад, столица провинции Кунар, и тюрьма в Кунаре пали", - сказал он.

Ранее сегодня талибы взяли под контроль столицу район граничащей с Пакистаном провинции Пактия. До этого они захватили город Пули-Алам в 50 км от Кабула. На фоне новостей о приближающихся к столице талибах, посольства западных стран, включая Норвегию, Данию и Германию, приступили к эвакуации персонала.

13 августа под контроль талибов перешел крупнейший город Кандагар. В настоящее время они взяли столицы 15 из 34 провинций Афганистана. Продвижение талибов стало возможным после начала вывода войск США из Афганистана 1 мая 2020 года.